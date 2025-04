Infortunio Tavares, le condizioni aggiornate del portoghese dopo l’infortunio subito nell’ultima partita: le ultime sull’ex Arsenal

Brutte notizie a Formello per Nuno Tavares, rimasto vittima di un problema fisico durante la partita di Serie A vinta per 1-0 contro l’Atalanta. I biancocelesti hanno infatti effettuato i controlli sull’esterno nella speranza di riaverlo immediatamente a disposizione per affrontare il doppio impegno con il Bodo Glimt e quello contro la Roma.

Tuttavia gli esami strumentali non sono stati positivi, anzi. Stando a quanto riportato quest’oggi da Il Messaggero, la Lazio di Baroni dovrà fare a meno del proprio giocatore almeno per un po’: 15 giorni per l’esattezza. Una notizia shock per i capitolini che hanno bisogno del maggior apporto possibile di forze fresche per concludere questa stagione in modo positivo.