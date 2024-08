Infortunio Tavares, Baroni STILA il piano! FISSATO il rientro, nel mirino c’è QUELLA partita

Infortunio Tavares, Marco Baroni ha stilato il piano per il rientro a pieno regime del terzino: nel mirino la gara contro il Milan

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marco Baroni, in vista delle prossime sfide contro Udinese e Milan, deve fare i conti anche con la situazione legata all’infermeria in casa Lazio.

C’é un piano specifico di lavoro per Nuno Tavares per averlo a completa disposizione per la partita contro il Milan. Il portoghese dovrebbe scendere in campo per uno spezzone contro l’Udinese, da lì si valuteranno le sue sensazioni.