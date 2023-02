Infortunio Romagnoli: terminati i controlli in Paideia. Il difensore biancoceleste oggi si è sottoposto ai controlli clinici e strumentali per sapere l’entità dell’infortunio

Alessio Romagnoli è arrivato alle 14 in Paideia per il controllo clinico e strumentale del suo infortunio. Il difensore biancoceleste si era bloccato nel primo tempo di sabato contro l’Atalanta, ha chiesto il cambio al 39′ per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Si era temuto all’inizio la lesione al flessore, l’esito degli esami di oggi permetterà di avere un quadro chiaro sulla situazione e sulle tempistiche del recupero, sarà noto a breve.