Infortunio Provedel, meno di un mese per il rientro in campo: le ultime sulle condizioni del portiere

Infortunio Provedel, meno di un mese al rientro in campo del portiere: ha messo nel mirino il ritorno contro la Juve in Coppa Italia

Come riporta Il Messaggero, procede spedito in casa Lazio il recupero di Ivan Provedel. Il portiere, infortunatosi nella sfida contro l’Udinese, avrà bisogno ancora di meno di un mese di tempo per riassaporare il campo.

Nel mirino dell’estremo difensore ex Spezia, leader della squadra biancoceleste, c’è la delicata semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juve fissata per il prossimo 23 aprile. Un appuntamento che Provedel non vuole assolutamente mancare.