Infortunio Politano, il giocatore torna in gruppo

Politano dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per la sfida contro la Lazio di domenica prossima: le ultime

Non solo Di Lorenzo. Le buone notizie in casa Napoli arrivano anche per Politano, che era rimasto ai box.

Infatti, come riportato dal report dell’allenatore odierno, l’ex Inter ha lavorato in gruppo e quindi appare pienamente in gruppo. Il giocatore dovrebbe quindi essere a disposizione per la sfida con la Lazio di domenica.