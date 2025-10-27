 Infortunio Pisa, brutte notizie per il tecnico nerazzurro Gilardino! Quel difensore è ko, non ci sarà contro la Lazio: il comunicato
Infortunio Pisa, brutte notizie per il tecnico nerazzurro Gilardino! Quel difensore è ko, non ci sarà contro la Lazio: il comunicato

31 minuti ago

Gilardino

Infortunio Pisa, che tegola per il tecnico Gilardino: quel difensore si ferma, salta la sfida con la Lazio. Il comunicato del club

Brutte notizie per il Pisa in vista della sfida contro la Lazio. Raul Albiol, uscito malconcio dall’ultima gara disputata a San Siro contro il Milan, non sarà a disposizione di Gilardino per il turno infrasettimanale.

Il difensore spagnolo, schierato per la seconda volta consecutiva dal primo minuto, è stato costretto a lasciare il campo già all’intervallo. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato una microfrattura alla mano che lo terrà ai box, privando così i nerazzurri di un elemento di grande esperienza proprio alla vigilia di un impegno delicato. Ecco la nota del club:

COMUNICATO Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni.

