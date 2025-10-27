News
Infortunio Pisa, brutte notizie per il tecnico nerazzurro Gilardino! Quel difensore è ko, non ci sarà contro la Lazio: il comunicato
Brutte notizie per il Pisa in vista della sfida contro la Lazio. Raul Albiol, uscito malconcio dall’ultima gara disputata a San Siro contro il Milan, non sarà a disposizione di Gilardino per il turno infrasettimanale.
Il difensore spagnolo, schierato per la seconda volta consecutiva dal primo minuto, è stato costretto a lasciare il campo già all’intervallo. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato una microfrattura alla mano che lo terrà ai box, privando così i nerazzurri di un elemento di grande esperienza proprio alla vigilia di un impegno delicato. Ecco la nota del club:
COMUNICATO – Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni.