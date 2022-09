Infortunio Pedro: lo spagnolo vuole esserci contro il Verona. Le ultime

Infortunio Pedro: lo spagnolo farà di tutto per esserci contro il Verona e strappare una convocazione

C’è un po’ di preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Pedro. Ieri lo spagnolo non si è allenato e non era stato convocato per la sfida di Europa League tra Lazio e Feyenoord.

Oggi pomeriggio durante la rifinitura il giocatore tenterà il recuperare per essere almeno chiamato per un posto in panchina domani all’Olimpico in occasione del match contro il Verona. Test-verità in campo, altrimenti ci proverà per la trasferta in Danimarca di giovedì prossimo. L’ex Barcellona e Chelsea ha collezionato 4 apparizioni fin qui (un gol e un assist).