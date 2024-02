Infortunio Patric, il difensore recupera per il Bayern Monaco? Le ultime sullo spagnolo

Infortunio Patric, speranze ridotte al lumicino per quanto riguarda il recupero dello spagnolo contro il Bayern Monaco: le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono ridotte al lumicino le speranze di Maurizio Sarri di recuperare Patric per la sfida di domani sera in Champions League tra Lazio e Bayern Monaco.

Lo spagnolo non ha ancora recuperato del tutto dall’infrazione all’omero accusata contro il Lecce in campionato e più che la gara di domani contro i tedeschi ha messo nel mirino quella di campionato contro il Bologna.