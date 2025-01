Infortunio Patric, trema la Lazio: stagione già finita per lo spagnolo? C’è un grande rischio: ultimissime sulle sue condizioni

Infortunio Patric, trema la Lazio: è già finita qui la stagione del difensore spagnolo? Un grande rischio per i biancocelesti: le ultime

Il Messaggero fa il punto della situazione sull’infortunio di Patric. Il difensore della Lazio è ancora alle prese con l’inspessimento del tendine del malleolo, che sembra avere intenzione di tormentatlo ancora a lungo.

Si è già sottoposto a un trattamento specifico in quel di Barcellona che, però, potrebbe non dare i suoi frutti. Ecco perchè non si può escludere che la sua stagione sia finita qui, con grande anticipo sul calendario. Si tratta di uno stop particolarmente lungo, che priverebbe i biancocelesti del calciatore per diverso tempo.