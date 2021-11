Infortunio Ounas, trauma muscolare per il giocatore. La nota del Napoli

Infortunio Ounas, il Napoli ha comunicato le condizioni del giocatore che sarà da valutare in vista delle gare con Inter e Lazio

Brutte notizie in casa Napoli per quanto riguarda gli infortuni. Spalletti perde Ounas per le prossime partite contro Inter e Lazio.

Adam Ounas rientrato dagli impegni con la propria Nazionale, quella Algerina, ha subito un trauma muscolare già valutato dagli esami strumentali. Ecco il comunicato della società: «Ounas in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro»