Infortunio Nuno Tavares, scongiurato il lungo stop? Filtra questa sensazione: quali gare potrebbe saltare

Infortunio Nuno Tavares, scongiurato il lungo stop per il laterale portoghese? Filtra questa sensazione: quanto potrebbe stare fuori

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Lazio dovrebbero essere scongiurati lunghi stop per Nuno Tavares. Il verdetto arriverà solo nelle prossime ore, ma per ora questa è la sensazione che filtra nell’ambiente biancoceleste.

L’esterno portoghese dovrebbe stare fuori per una decina di giorni, saltando così le prossime tre partite in programma tra campionato ed Europa League contro Fiorentina, Braga e Cagliari.