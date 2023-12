Ahi Luis Alberto, ansia a Formello: si teme quello! Stop lungo

A Formello c’è ansia per le condizioni di Luis Alberto: c’è il rischio che il Mago debba stare fermo a lungo. In giornata gli esami

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande preoccupazione per le condizioni di Luis Alberto. Oggi, nel primo pomeriggio, arriveranno risposte più precise sullo spagnolo. La risonanza dovrà stabilire se esiste o meno una lesione all’adduttore. La zona inguinale è delicatissima. Da qualche settimana Il Mago conviveva con un’infiammazione pubalgica. Di solito riesce a gestire fastidi e dolori. Il timore a Formello è che questa volta abbia riportato una lesione.

Lo staff medico, dopo Empoli, ha preferito attendere, supponendo un infortunio più serio rispetto allo stop di Immobile. Dopo quattro giorni di totale riposo, la risonanza magnetica alla Paideia farà piena luce sulle condizioni dello spagnolo. Qualora si trattasse di uno stiramento, come lasciavano intuire a Formello, confermando un livello di ansia elevato, il numero 10 si fermerebbe per un mese