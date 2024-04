Infortunio Lazzari, TUTTI gli aggiornamenti sul terzino: le condizioni dopo gli esami

Infortunio Lazzari, stop di circa 20 giorni per il terzino della Lazio: le ultime sulle condizioni del terzino dopo gli esami

In casa Lazio c’è grande apprensione anche per le condizioni di Manuel Lazzari. Come riferito dal Corriere dello Sport, il terzino dovrà stare ai box per 20 giorni e dunque salterà il derby. Queste le parole di Rodia sull’ex Spal:

PAROLE – «Lazzari ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo».