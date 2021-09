Infortunio Kessie, c’è ottimismo sul suo impiego contro la Lazio

Infortunio Kessie, Stefano Pioli spera di recuperare l’ivoriano per la sfida contro la Lazio. C’è ottimismo in vista della terza giornata

In casa Milan si respira aria di ottimismo sul fronte infortuni. Ibrahimovic è rientrato in gruppo in seguito all’operazione al ginocchio, Kessie dovrebbe invece ricominciare ad allenarsi a pieno regime martedì.

Lo stop accusato al flessore sembra ormai superato, e in vista del match contro la Lazio il centrocampista dovrebbe farcela. Così come lo svedese, con Giroud ai box causa coronavirus.