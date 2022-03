Infortunio Jony, il giocatore si ferma ancora per una lesione muscolare

Infortunio Jony, l’esterno è attualmente in forza allo Sporting Gijon, ma la sua avventura è minata da un nuovo infortunio

Anche lontano dalla Lazio, Jony non riesce a trovare continuità. Il percorso dell’esterno – oggi tra le fila del dello Sporting Gijon – è minato soprattutto dagli infortuni: sono solo cinque le presenze collezionate fino ad ora, a causa dei problemi fisici.

Come riportato da la Voz de Asturias, il suo calvario non sembra finito, visto la lesione muscolare al polpaccio che lo costringerà di nuovo ai box. La permanenza in Segunda Division non sembra vicina…