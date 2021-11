Infortunio Immobile: si attende il responso della risonanza

Immobile ha svolto una risonanza magnetica. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sull’entità dell’infortunio

A poco meno di una settimana dalla sfida contro la Juventus, le condizioni di Ciro Immobile continuano a tenere banco in casa Lazio. Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per una sofferenza muscolare a carico del polpaccio sinistro, che gli ha fatto saltare la sfida dell’Olimpico contro la Svizzera, ma anche quella in programma domani tra Irlanda del Nord ed Italia.

Nelle prime ore del pomeriggio, l’attaccante biancoceleste ha svolto le visite di controllo per capire i tempi di recupero dall’infortunio. Dopo il riassorbimento dell’edema al polpaccio, Immobile ha svolto una risonanza magnetica. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sull’entità del problema.