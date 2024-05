Infortunio Gila, confermate le previsioni: rientrerà in quella partita. Ultime

Infortunio Gila, confermate le previsioni sul difensore spagnolo: punta al rientro nella gara contro l’Inter. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio sono confermate le indiscrezioni sul rientro di Mario Gila, attualmente fermo per un problema muscolare.

Il centrale spagnolo, che per la prossima stagione è finito nel mirino del Real Madrid, salterà la prossime due gare contro Monza ed Empoli e punta al rientro nella gara contro l’Inter, in programma a San Siro nel fine settimana del 18-19 maggio.