Infortunio Gigot, previsti NUOVI esami alla spalla: ecco COME sta il difensore francese della Lazio. Le ultime

Samuel Gigot non è stato convocato per il match di oggi contro la Fiorentina a causa di una contusione alla spalla rimediata in allenamento. Il difensore francese non è ancora mai sceso in campo con la maglia della Lazio, ma spera di farlo presto.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi esami e il suo obiettivo è quello di tornare tra i convocati per il match di Europa League contro la Dinamo Kiev.