Infortunio Escalante, controlli medici in Paideia: Napoli a rischio – FOTO

Controlli medici in Paideia per Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino rischia di saltare il match contro il Napoli

Gonzalo Escalante ieri è stato tra gli assenti di Lazio Benevento. Una defezione all’ultimo momento per il centrocampista, che oggi si è sottoposto ai controlli medici in clinica Paideia.

Ora resta da capire se il giocatore sarà disponibile per la sfida contro il Napoli, in programma giovedì allo stadio San Paolo. I rischi che Simone Inzaghi non possa averlo a disposizione sono davvero molto alti. Già da domani, quando riprenderanno gli allenamenti, potrebbe sapersene qualcosa in più.