Infortunio Dele Bashiru, dalla Nigeria arrivano buone notizie: le sue condizioni

Infortunio Dele Bashiru, il centrocampista della Lazio era dolorante dopo un colpo subito in allenamento con la sua Nazionale

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia di uno stop per il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru con la Nazionale della Nigeria. Come riportato da Il Messaggero, però, si tratta soltanto di una botta subita in allenamento e, dunque, niente di grave.

Dele-Bashiru sarà quindi arruolabile per il match casalingo del 24 novembre contro il Bologna e nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi a Formello sotto la guida di mister Baroni.