Infortunio De Sciglio: ecco quando rientra il terzino bianconero

Infortunio De Sciglio: ecco quanti e quali match salterà il terzino della Juventus, infortunatosi ieri contro il Sassuolo

Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Mattia De Sciglio. Il laterale della Juventus, che si è infortunato contro il Sassuolo, sarà rivalutato dallo staff medico tra circa 10 giorni.

Il terzino della Juventus salterà sicuramente le prossime partite fino alla sosta per le Nazionali: in campionato con Verona e Fiorentina e quella di Champions League contro lo Zenit. De Sciglio tornerà in campo solo dopo la sosta e, come riportato da Sky Sport, potrebbe rimanere fuori per circa un mese e tornare a disposizione per la trasferta di Salerno in programma il prossimo 30 novembre, saltando anche Lazio e Atalanta.