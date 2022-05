Infortunio Cuadrado, il colombiano va ko: presenza con la Lazio a rischio?

La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Cuadrado. Il colombiano salterà la sfida di lunedì prossimo con la Lazio?

La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Cuadrado. Un’assenza importanti per i bianconeri, che la prossima settimana affronteranno l’Inter nella finale di Coppa Italia.

Il colombiano punta proprio a rientrare per il match contro i nerazzurri. Nel caso in cui dovesse farcela, l’ex Fiorentina ci sarà anche nel match con la Lazio del 16 maggio. Non resta però che attendere cosa accadrà e come evolverà il suo percorso di recupero.