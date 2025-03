Infortunio Castellanos, l'argentino prova il recupero lampo

Condividi via email

Infortunio Castellanos, l’attaccante biancoceleste proverà a rientrare prima della sosta di metà marzo ma non forzerà il recupero

L’assenza di Valentin Castellanos si sta facendo sentire nella Lazio e l’attaccante argentino sta provando a recuperare prima del previsto. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore biancoceleste cercherà di essere disponibile per il ritorno degli ottavi di Europa League in programma il 13 marzo.

Nel caso in cui non dovesse farcela, proverà a rientrare il 16 marzo contro il Bologna oppure attenderà la gara con il Torino dopo la sosta.