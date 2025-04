Infortunio Castellanos, l’attaccante scalpita per una maglia da titolare: le condizioni dell’argentino

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata alle condizioni di Castellanos, che potrebbe anche ritrovare il campo domani

Poco più di 24 ore ci separano dal fischio di inizio della sfida di Europa League tra il Bodo Glimt e la Lazio, con la squadra di Baroni che vuole ripetere quanto di buono fatto a Bergamo contro l’Atalanta.

Bisogna ancora capire quali saranno le scelte di formazione dell’allenatore della Lazio, che potrebbe anche lanciare il Taty Castellanos in attacco. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, le sue condizioni sembrano recuperate e ora c’è da verificare se sarà in grado di partire dal primo minuto, di entrare a gara in corso, o se, invece tenerlo a riposo in vista del derby.