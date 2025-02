Infortunio Castellanos, che tegola per Baroni! La Lazio comunica l’esito degli esami e il recupero

Infortunio Castellanos, il club biancoceleste espone il comunicato relativo alle condizioni fisiche del calciatore dopo la partita con il Napoli

Archiviato il match contro il Napoli, per la Lazio è tempo di proiettarsi al futuro e quel futuro si chiama Venezia che è fondamentale per la compagine biancoceleste che non vuole perdere il treno Champions. Trasferta a cui purtroppo non potrà partecipare e dare il suo contributo Castellanos, il quale è uscito anzitempo dalla sfida con la capolista per infortunio. Il calciatore starà fermo per 30 giorni come spiega nel dettaglio il comunicato del club

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero