Infortunio Basic, buone notizie per il centrocampista! Ecco di cosa si tratta - Lazio News 24

Infortunio Basic, buone notizie per il centrocampista croato! Spunta la data del suo rientro. Gli aggiornamenti

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri. Dopo il grande spavento durante il match infrasettimanale contro la Fiorentina, arrivano rassicurazioni importanti sulle condizioni di Toma Basic. Il centrocampista croato, che ha dovuto abbandonare il rettangolo di gioco dopo appena mezz’ora per un problema muscolare, si è sottoposto a controlli approfonditi che hanno escluso il peggio.

Sospiro di sollievo Lazio: nessuna lesione per Basic

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, gli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di ieri presso la clinica Villa Mafalda hanno dato esito negativo per quanto riguarda danni strutturali. Il giocatore ha riportato un’infiammazione nella zona dell’adduttore, scongiurando dunque lo spettro di una lesione che lo avrebbe tenuto lontano dai campi per diverse settimane.

Il centrocampista aveva accusato un fastidio acuto al 30′ della sfida contro i viola, chiedendo immediatamente il cambio per evitare complicazioni. La diagnosi medica parla di un periodo di stop forzato che oscilla tra i quattro e gli otto giorni, necessari per smaltire l’edema e l’infiammazione e riprendere i carichi di lavoro in totale sicurezza.

Emergenza Verona: Basic out, Sarri ridisegna la mediana

Nonostante l’esclusione di lesioni gravi, la Lazio dovrà fare a meno del croato per la trasferta di domenica contro il Verona. I tempi tecnici per il recupero non permettono a Toma Basic di essere della partita al Bentegodi.

Data del rientro: Basic punta la sfida con il Como

Se il protocollo di recupero dovesse procedere senza intoppi, il ritorno in campo di Toma Basic è già fissato sul calendario. L’obiettivo dello staff medico biancoceleste è quello di riaggregarlo al gruppo all’inizio della prossima settimana, per permettergli di essere regolarmente a disposizione per la sfida interna contro il Como.

LEGGI ANCHE: Taylor: «Sono molto contento! La Lazio è un grande club. Per il numero di maglia mi ispiro a…»