Infortunio Acerbi, il difensore verso il recupero: obiettivo Sassuolo

Infortunio Acerbi: il difensore potrebbe recuperare a tempo di record e scendere in campo contro il Sassuolo

La sua stagione sembrava essere finita dopo l’infortunio con il derby. Francesco Acerbi invece sta recuperando prima del previsto dall’infortunio al ginocchio. Ad annunciarlo è stato lui stesso sui social, ma ora la sorpresa potrebbe esserci domenica sera.

SASSUOLO – Infatti, come rivelato da Il Corriere dello Sport, il centrale biancoceleste starebbe valutando, insieme allo staff medico, la possibilità di scendere in campo nell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo, la squadra che l’ha definitivamente lanciato nel grande calcio. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per valutare le sue condizioni. C’è da tenere conto infatti dell’avventura per gli Europei, ma mettere minuti nelle gambe potrebbe servire al difensore.