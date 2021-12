Infortunio Acerbi, il difensore oggi in Paideia – FOTO

Francesco Acerbi sta proseguendo il recupero dall’infortunio rimediato contro il Venezia: oggi il difensore si è recato in Paideia

Francesco Acerbi continua il recupero dall’infortunio rimediato nell’ultima gara del 2021 contro il Venezia. Una lesione minima che comunque potrebbe tenerlo fuori nella prima gara dell’anno contro l’Empoli per poi tornare perfettamente arruolabile nella sfida successiva contro l’Inter.

Nel frattempo Acerbi, come testimonia il profilo Facebook della Paideia, si è recato in clinica per i controlli di rito. Nessuno vuole forzare i tempi.