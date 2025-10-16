 Dia, ora è tempo di prendersi in mano la Lazio! Quali sono i punti su cui migliorare? - Lazio News 24
Connect with us

News

Dia, ora è tempo di prendersi in mano la Lazio! Quali sono i punti su cui migliorare?

News

Lazio, buone notizie per Vecino: riuscirà ad esserci contro l'Atalanta da titolare?

News

Lazio, Gaucci ricorda lo Scudetto di Perugia: cosa ha detto il figlio dell'ex presidente biancorosso?

News

Calciomercato Lazio, trattativa importante per portare Insigne. Spuntano nuove novità

News

Calciomercato Lazio, Provedel andrà via? Ecco la nuova indiscrezione sul portiere biancoceleste

News

Dia, ora è tempo di prendersi in mano la Lazio! Quali sono i punti su cui migliorare?

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Dia
Dia

Lazio, Dia chiamato alla svolta: tra infortuni, emergenze e casi aperti

In casa Lazio la situazione è tutt’altro che tranquilla. A fare il punto è stato il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento delicato vissuto dalla squadra biancoceleste, tra infortuni pesanti e responsabilità crescenti per alcuni giocatori chiave, in primis Boulaye Dia.

Con l’infortunio di Taty Castellanos, che starà fuori per oltre un mese e mezzo, toccherà proprio a Dia caricarsi l’attacco della Lazio sulle spalle. L’attaccante senegalese, arrivato con grandi aspettative, è ora chiamato a dimostrare il suo valore nelle partite cruciali contro Atalanta e Juventus. Come ricordato da Cardone, Dia ha già segnato 13 gol con la Lazio, uno in meno rispetto al bottino stagionale dello scorso anno di Castellanos. L’ex Salernitana viene ritenuto da Sarri più centravanti puro rispetto all’argentino, ma il tecnico pretende ora prove concrete.

Sul fronte infortuni, Cardone ha confermato che Zaccagni ha svolto quasi per intero l’ultimo allenamento, mentre Marusic è pronto a partire titolare a Bergamo. Anche Dia ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, un segnale positivo in vista delle prossime sfide.

Non solo campo, però. In casa Lazio si è parlato anche del messaggio diffuso da Fabiani in una chat con i media: secondo Cardone, inizialmente si pensava fosse legato all’infortunio di Castellanos, ma in realtà riguardava la regolamentazione dei contratti di apprendistato per i giovani calciatori.

Un altro caso spinoso riguarda la calciatrice Nicole Vernis. Cardone ha spiegato che si va verso una battaglia legale tra la Lazio e il club americano Lexington, che aveva richiesto alla FIFA la rescissione del prestito. La federazione ha però rigettato la richiesta, ritenendo che non ci fossero i presupposti legali. La Lazio, dunque, risulta in regola. Tuttavia, Vernis non percepisce lo stipendio da luglio e si sarebbe resa irreperibile, non rispondendo alle chiamate del club.

In questo contesto complicato, la Lazio affida le sue speranze a Dia, con la necessità urgente di risultati e conferme. Il suo rendimento nei prossimi match potrebbe essere determinante per dare slancio alla stagione e ristabilire certezze in un gruppo messo a dura prova.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.