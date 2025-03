Infortuni Lazio, il punto sulla squadra di Baroni

Infortuni Lazio: la squadra di Baroni si prepara per le prossime sfide di campionato ma non senza problemi, il punto sulla situazione prima della sosta per le Nazionali

Dopo la disfatta in Serie A contro il Bologna per la Lazio occorre subito pensare alla prossima partita per riprendere la propria corsa in campionato verso la zona Champions. È quello l’obiettivo dei biancocelesti che, tuttavia, devono fare i conti con delle assenze importanti in una fase delicatissima della stagione. Infatti, stando a quanto scritto nell’edizione odierna de Il Messaggero, non sarebbero di certo poche le defezioni con le quali il tecnico deve fare i conti.

Infortuni Lazio – Sorgono infatti nuovi problemi fisici per il Taty Castellanos, alle prese con un fastidio al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo nonostante la trasferta con il gruppo. L’attaccante oggi si sottoporrà a esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Molto delicata anche la situazione di Nuno Tavares cui partenza per il Portogallo, per gli impegni con la Nazionale, è stata momentaneamente sospesa. Ecco le parole del quotidiano:

«Al momento la partenza per il Portogallo è congelata e dipenderà dagli esami, che oggi riguarderanno anche Castellanos. Il Taty è partito per Bologna ma non poteva giocare per un fastidio al polpaccio che tiene in ansia Baroni».