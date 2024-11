Infortunati Lazio, Tavares e Castrovilli: le ultime sul rientro in campo

Infortunati Lazio, alle prese con qualche infortunio: ecco quando Marco Baroni potrà riavere a disposizione Tavares e Castrovilli

Marco Baroni alle prese con diversi problemi di infortuni. Nella giornata di oggi si avranno maggiori informazioni riguardo alle condizioni di Vecino e Dia. Nel frattempo in casa Lazio si attende il ritorno di Tavares e Castrovilli.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il terzino portoghese potrebbe rientrare per la gara di Coppa Italia con il Napoli, in extremis per il match di Serie A sempre con i partenopei. Per quanto riguarda invece il centrocampista ex Fiorentina bisognerà attendere ancora qualche settimana.