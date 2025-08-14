Infortunati Lazio, Sarri riabbraccerà presto un top: rientro dopo la prima sosta

Infortunati Lazio, Maurizio Sarri si prepara a riabbracciare presto un top nella sua rosa, rientro previsto dopo la sosta per lui, i dettagli

Il protagonista principale della preparazione della Lazio in queste settimane è senza dubbio Patric. Il difensore spagnolo, che ha accusato un lieve infortunio, non sarà disponibile nelle prime partite di campionato e dovrebbe rientrare solo dopo la sosta. Lo staff medico della squadra sta seguendo attentamente il suo recupero, mettendo a punto un piano specifico per garantirgli un ritorno graduale agli allenamenti, evitando qualsiasi rischio. Patric, quindi, diventerà un elemento chiave per Maurizio Sarri nelle sfide successive, soprattutto considerando il calendario impegnativo che attende la squadra, dove la solidità difensiva sarà fondamentale.

Nel frattempo, il resto della rosa continua a lavorare con intensità per prepararsi al meglio per l’imminente match contro il Como. Notizie positive arrivano da Belahyane e Vecino, entrambi pronti per la partita, mentre la condizione di Gigot è ancora in fase di valutazione e la sua disponibilità sarà confermata nei prossimi giorni. Sarri e il suo staff stanno cercando di bilanciare il recupero fisico con la preparazione tattica, con l’obiettivo di avere una squadra al massimo della competitività fin dal debutto stagionale.

Un altro giocatore da monitorare è Gustav Isaksen, fermo per mononucleosi e assente dal ritiro sin dal quarto giorno. “Il mio obiettivo è tornare presto e reintegrarmi con il gruppo”, aveva dichiarato in passato il danese. Fino a quel momento, Cancellieri lo sostituirà, ricoprendo il suo ruolo in attesa del ritorno del compagno. Per Patric, la Lazio ha deciso di essere prudente: il rinvio del suo rientro alla pausa internazionale permette una gestione ottimale del recupero, minimizzando i rischi. La sua disponibilità dopo la sosta offrirà a Sarri una maggiore sicurezza in difesa, con l’obiettivo di mantenere il reparto centrale solido e affidabile.