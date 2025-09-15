Infortunati Lazio, Sarri fa il punto: ecco la situazione nella settimana del derby

Infortunati Lazio, Maurizio Sarri fa il punto: il punto della situazione nella settimana del derby. Tutti i dettagli

All’indomani del passo falso al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la Lazio si trova di fronte a un momento di seria autocritica. Maurizio Sarri, allenatore toscano classe 1959 e maestro di un calcio propositivo e ordinato, è intervenuto oggi attraverso i canali ufficiali del club per analizzare la prova offerta e tracciare la rotta verso il riscatto. Un estratto delle sue parole:

INFERMERIA – «Vengo da una riunione col dottore pochi minuti fa, stamattina c’erano esami strumentali per Lazzari e sembra ci sia una piccola lesione al soleo, sarà fuori per un po’. Vecino l’esame è negativo, anche se le sue sensazioni non sono positive. Faremo di tutto per recuperare Rovella e Castellanos, non sono gravi i loro infortuni ma non abbiamo la certezza di averli. Patric è agli ultimi giorni di lavoro individuale e speriamo di poterlo recuperare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima».

CONTINUITA’ TITOLARI – «Venivamo da una buona partita col Verona e mi sembrava giusto dare continuità, avevamo in mente qualcosa di diverso ma eravamo preoccupati per le condizioni di un paio di giocatori. Abbiamo deciso di partire con Rovella e Dele-Bashiru che poteva essere tornato stanco, Castellanos aveva un problemino agli adduttori, sapevamo che per loro i 90 minuti sarebbero stati lunghi e non volevamo trovarci a 20 minuti dalla fine con i cambi finiti»

SUL GOL SUBITO – «Con la traiettoria a uscire gli ultimi due giocatori della linea difensiva potevano fare meglio, abbiamo tolto Guendouzi dalla seconda fila del castello difensivo per evitare l’uomo sul secondo palo. C’era tempo per attaccare meglio la palla, dovevamo fare meglio»

