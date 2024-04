Infortunati Lazio, chi recupera e chi no per il Genoa: le ultime dal centro sportivo di Formello sugli indisponibili biancocelesti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Lazio. L’ultimo ad aggiungersi alla lista degli indisponibili è Castellanos: l’attaccante ha accusato un affaticamento muscolare nel match contro la Salernitana.

Guendouzi e Romagnoli sono ancora alle prese con l’edema al polpaccio, mentre Immobile e Pellegrini sono da valutate per il Genoa. Verso il recupero Provedel e Zaccagni. L’esterno proverà ad esserci per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve, mentre il portiere punta a rientrare per la sfida di campionato contro il Verona del 28 aprile.