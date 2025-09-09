Infortunati Lazio: Pedro e Vecino verso il rientro, le ultime verso il Sassuolo

Infortunati Lazio: buone notizie per Sarri! Pedro e Vecino verso il rientro, le ultimissime verso la sfida contro il Sassuolo

Laz Lazio rischia di perdere Manuel Lazzari, esterno destro classe 1993, per le prossime sfide contro Sassuolo e Roma. Il problema al polpaccio che lo ha già costretto al cambio ad aprile a Genova potrebbe infatti provocare un’assenza prolungata, limitando le opzioni di formazione di Maurizio Sarri, allenatore dai metodi rigorosi e dalla visione offensiva.

Calvario Lazzari: stop al polpaccio

Lazzari ha avvertito nuovamente un dolore al polpaccio, la stessa zona interessata dall’infortunio di primavera. Le analisi strumentali hanno evidenziato un’infiammazione muscolare che richiede ulteriore riposo e terapie mirate. Considerando i tempi di recupero, il terzino ex SPAL potrebbe saltare non solo la trasferta di Sassuolo, ma anche il match clou contro la Roma.

Defezioni e recuperi in casa Lazio

Oltre a Lazzari, Sarri deve fare i conti con altri infortuni. Tra le note positive, il tecnico biancoceleste può gioire per il ritorno di alcune pedine fondamentali, che permetteranno di rinforzare l’organico in vista del derby.

Marusic, esterno montenegrino, ha recuperato da una botta al ginocchio e si è già allenato a pieno ritmo.

Vecino, centrocampista uruguaiano, era fermo dall’8 agosto per un problema legato a una vecchia cicatrice al flessore e torna a disposizione dopo un mese di stop.

Pedro , attaccante spagnolo, ha smaltito un affaticamento muscolare e dovrebbe reintegrarsi in gruppo oggi.

Isaksen, giovane laterale norvegese, è rientrato stabilmente nel gruppo dopo un breve infortunio.

Per tutti i rientri, Sarri adotterà un approccio cauto, modulando i carichi in allenamento per evitare ricadute prima delle partite chiave.

Patric, tempi più lunghi per rientrare

Patric, difensore spagnolo, dovrà invece attendere ancora. Dopo l’operazione alla caviglia e uno stiramento al retto femorale, il classe 1992 sta seguendo un programma riabilitativo personalizzato. Il suo recupero resta incerto: l’obiettivo è rivederlo in campo entro ottobre, ma dipenderà dall’evoluzione dei dolori e dalla risposta alla fisioterapia.

Prospettive e possibili soluzioni tattiche

L’assenza di Lazzari e i tempi di rientro di Patric costringono Sarri a valutare soluzioni alternative sulla fascia destra. Le opzioni principali includono:

Schierare Marusic titolare, sfruttando la sua esperienza in Serie A. Puntare su Isaksen come esterno dinamico in un 4-3-3 più offensivo. Riproporre una difesa a cinque, con tre centrali e due esterni ibride.

La Lazio, dopo aver gestito un primo rush stagionale tra campionato e preliminari di Conference League, si prepara ad affrontare un periodo intenso. Le scelte di Sarri sul turnover e la gestione degli infortuni saranno determinanti per mantenere alta la competitività della squadra nei prossimi impegni.