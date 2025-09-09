 Infortunati Lazio: Pedro e Vecino verso il rientro, le ultime verso il Sassuolo
Connect with us

News

Infortunati Lazio: Pedro e Vecino verso il rientro, le ultime verso il Sassuolo

News

Simic-Lazio, contatti abbastanza avanzati per portare il difensore alla corte biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, quel giocatore attende la mossa dei biancocelesti. Cosa bolle in pentola?

News

Serie A: debutta la Refcam nel big match Juve Inter, rivoluzione tecnologica in campo

Calciomercato News

Lazio, Insigne e Sarri: un possibile ritorno insieme alla Lazio, tutti i dettagli

News

Infortunati Lazio: Pedro e Vecino verso il rientro, le ultime verso il Sassuolo

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Pedro
Pedro

Infortunati Lazio: buone notizie per Sarri! Pedro e Vecino verso il rientro, le ultimissime verso la sfida contro il Sassuolo

Laz Lazio rischia di perdere Manuel Lazzari, esterno destro classe 1993, per le prossime sfide contro Sassuolo e Roma. Il problema al polpaccio che lo ha già costretto al cambio ad aprile a Genova potrebbe infatti provocare un’assenza prolungata, limitando le opzioni di formazione di Maurizio Sarri, allenatore dai metodi rigorosi e dalla visione offensiva.

Calvario Lazzari: stop al polpaccio

Lazzari ha avvertito nuovamente un dolore al polpaccio, la stessa zona interessata dall’infortunio di primavera. Le analisi strumentali hanno evidenziato un’infiammazione muscolare che richiede ulteriore riposo e terapie mirate. Considerando i tempi di recupero, il terzino ex SPAL potrebbe saltare non solo la trasferta di Sassuolo, ma anche il match clou contro la Roma.

Defezioni e recuperi in casa Lazio

Oltre a Lazzari, Sarri deve fare i conti con altri infortuni. Tra le note positive, il tecnico biancoceleste può gioire per il ritorno di alcune pedine fondamentali, che permetteranno di rinforzare l’organico in vista del derby.

  • Marusic, esterno montenegrino, ha recuperato da una botta al ginocchio e si è già allenato a pieno ritmo.
  • Vecino, centrocampista uruguaiano, era fermo dall’8 agosto per un problema legato a una vecchia cicatrice al flessore e torna a disposizione dopo un mese di stop.
  • Pedro , attaccante spagnolo, ha smaltito un affaticamento muscolare e dovrebbe reintegrarsi in gruppo oggi.
  • Isaksen, giovane laterale norvegese, è rientrato stabilmente nel gruppo dopo un breve infortunio.

Per tutti i rientri, Sarri adotterà un approccio cauto, modulando i carichi in allenamento per evitare ricadute prima delle partite chiave.

Patric, tempi più lunghi per rientrare

Patric, difensore spagnolo, dovrà invece attendere ancora. Dopo l’operazione alla caviglia e uno stiramento al retto femorale, il classe 1992 sta seguendo un programma riabilitativo personalizzato. Il suo recupero resta incerto: l’obiettivo è rivederlo in campo entro ottobre, ma dipenderà dall’evoluzione dei dolori e dalla risposta alla fisioterapia.

Prospettive e possibili soluzioni tattiche

L’assenza di Lazzari e i tempi di rientro di Patric costringono Sarri a valutare soluzioni alternative sulla fascia destra. Le opzioni principali includono:

  1. Schierare Marusic titolare, sfruttando la sua esperienza in Serie A.
  2. Puntare su Isaksen come esterno dinamico in un 4-3-3 più offensivo.
  3. Riproporre una difesa a cinque, con tre centrali e due esterni ibride.

La Lazio, dopo aver gestito un primo rush stagionale tra campionato e preliminari di Conference League, si prepara ad affrontare un periodo intenso. Le scelte di Sarri sul turnover e la gestione degli infortuni saranno determinanti per mantenere alta la competitività della squadra nei prossimi impegni.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.