Infortunati Lazio: Pedro e Vecino verso il rientro, le ultime verso il Sassuolo

Infortunati Lazio: buone notizie per Sarri! Pedro e Vecino verso il rientro, le ultimissime verso la sfida contro il Sassuolo
Laz Lazio rischia di perdere Manuel Lazzari, esterno destro classe 1993, per le prossime sfide contro Sassuolo e Roma. Il problema al polpaccio che lo ha già costretto al cambio ad aprile a Genova potrebbe infatti provocare un’assenza prolungata, limitando le opzioni di formazione di Maurizio Sarri, allenatore dai metodi rigorosi e dalla visione offensiva.
Calvario Lazzari: stop al polpaccio
Lazzari ha avvertito nuovamente un dolore al polpaccio, la stessa zona interessata dall’infortunio di primavera. Le analisi strumentali hanno evidenziato un’infiammazione muscolare che richiede ulteriore riposo e terapie mirate. Considerando i tempi di recupero, il terzino ex SPAL potrebbe saltare non solo la trasferta di Sassuolo, ma anche il match clou contro la Roma.
Defezioni e recuperi in casa Lazio
Oltre a Lazzari, Sarri deve fare i conti con altri infortuni. Tra le note positive, il tecnico biancoceleste può gioire per il ritorno di alcune pedine fondamentali, che permetteranno di rinforzare l’organico in vista del derby.
- Marusic, esterno montenegrino, ha recuperato da una botta al ginocchio e si è già allenato a pieno ritmo.
- Vecino, centrocampista uruguaiano, era fermo dall’8 agosto per un problema legato a una vecchia cicatrice al flessore e torna a disposizione dopo un mese di stop.
- Pedro , attaccante spagnolo, ha smaltito un affaticamento muscolare e dovrebbe reintegrarsi in gruppo oggi.
- Isaksen, giovane laterale norvegese, è rientrato stabilmente nel gruppo dopo un breve infortunio.
Per tutti i rientri, Sarri adotterà un approccio cauto, modulando i carichi in allenamento per evitare ricadute prima delle partite chiave.
Patric, tempi più lunghi per rientrare
Patric, difensore spagnolo, dovrà invece attendere ancora. Dopo l’operazione alla caviglia e uno stiramento al retto femorale, il classe 1992 sta seguendo un programma riabilitativo personalizzato. Il suo recupero resta incerto: l’obiettivo è rivederlo in campo entro ottobre, ma dipenderà dall’evoluzione dei dolori e dalla risposta alla fisioterapia.
Prospettive e possibili soluzioni tattiche
L’assenza di Lazzari e i tempi di rientro di Patric costringono Sarri a valutare soluzioni alternative sulla fascia destra. Le opzioni principali includono:
- Schierare Marusic titolare, sfruttando la sua esperienza in Serie A.
- Puntare su Isaksen come esterno dinamico in un 4-3-3 più offensivo.
- Riproporre una difesa a cinque, con tre centrali e due esterni ibride.
La Lazio, dopo aver gestito un primo rush stagionale tra campionato e preliminari di Conference League, si prepara ad affrontare un periodo intenso. Le scelte di Sarri sul turnover e la gestione degli infortuni saranno determinanti per mantenere alta la competitività della squadra nei prossimi impegni.