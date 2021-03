Infortunati Lazio, Inzaghi spera nella sosta per i recuperi

Caicedo, Fares e Luiz Felipe: Inzaghi spera nella sosta per recuperare gli infortunati. Intanto la Lazio lavora a ranghi ridotti

La sosta Nazionali arriva in un momento perfetto. La Lazio può tirare il fiato e mister Inzaghi sperare nel recupero dei suoi infortunati. A Formello è giornata di riposo, ma da domani si comincerà a preparare la gara contro lo Spezia, seppur a ranghi ridotti: sono otto i partenti per le rispettive divisioni.

Resterà a Roma anche Fares che deve rinunciare all’Algeria a causa delle distorsione rimediata al ginocchio, il terzino potrebbe però recuperare in tempo per il prossimo appuntamento in campionato. Discorso simile per Caicedo, alle prese con la fascite plantare, che già ieri si è fatto vedere al Centro Sportivo per un lavoro personalizzato. Di nuovo a Roma anche Luiz Felipe, rientrato da Monaco, pronto per l’ultima parte del protocollo.