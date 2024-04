Infortunati Lazio, Immobile non ci sarà con il Genoa: ecco quando rientrerà l’attaccante biancoceleste infortunatosi contro la Roma

Nella seduta di allenamento odierna Ciro Immobile ha svolto un lavoro differenziato. L’attaccante della Lazio ha provato a forzare, ma avverte ancora dolore al ginocchio. Dunque, non è partito con i suoi compagni per la trasferta di Genova.

L’obiettivo è quello di rientrare per l’impegno di Coppa Italia contro la Juve in programma martedì 23 aprile, altrimenti proverà a farcela per la sfida di campionato contro il Verona del 28 aprile.