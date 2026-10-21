Buone notizie dall’infermeria: Cancellieri vede il rientro, Rovella e Marusic da valutare – Lazio News 24

Lazio, arrivano segnali incoraggianti per Gattuso in vista del Parma: Cancellieri prepara il ritorno, Rovella punta alla convocazione, mentre Marusic dovrà attendere il prossimo turno

La Lazio prova a ritrovare alcuni dei suoi uomini in vista dei prossimi appuntamenti di campionato. Dopo settimane caratterizzate da diverse assenze, Gennaro Gattuso attende risposte dall’infermeria, soprattutto per quanto riguarda Matteo Cancellieri, Nicolò Rovella e Adam Marusic. Tre situazioni differenti, ma accomunate dalla necessità di completare il recupero senza correre rischi. La sfida contro il Parma rappresenta un possibile punto di svolta, anche se non tutti sembrano destinati a tornare contemporaneamente a disposizione.

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Cancellieri verso il rientro dopo l’incidente a Ibiza

Una disavventura lontano dal campo ha complicato l’inizio di stagione di Matteo Cancellieri. Durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, l’attaccante biancoceleste è rimasto vittima di una caduta sugli scogli a Ibiza, riportando una profonda ferita al ginocchio destro, nella zona della rotula.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’incidente ha richiesto l’applicazione di circa 15 punti di sutura, costringendo il calciatore a interrompere temporaneamente l’attività.

Un imprevisto che ha prolungato lo stop di Cancellieri, riducendo le alternative a disposizione di Gattuso sulla fascia, dove il tecnico ha potuto fare affidamento soltanto su Gustav Isaksen. Adesso, però, l’esterno biancoceleste è pronto a tornare a disposizione e potrebbe ritrovare il campo proprio contro il Parma, sua ex squadra.

Rovella cerca una convocazione contro il Parma

Resta sotto osservazione anche Nicolò Rovella, alle prese con un percorso di recupero che richiede particolare attenzione. Il centrocampista sta lavorando per ritrovare una condizione atletica adeguata e tornare a rappresentare un’alternativa nelle rotazioni di Gattuso.

L’obiettivo è tornare a disposizione senza accelerare eccessivamente i tempi. Secondo il quotidiano, la convocazione simbolica contro il Parma resta una possibilità, mentre il suo eventuale recupero permetterebbe all’allenatore di ampliare le soluzioni a centrocampo.

Marusic punta al Sassuolo: Gattuso attende risposte

Discorso differente per Adam Marusic, il cui rientro potrebbe richiedere ancora qualche giorno. Il difensore montenegrino aveva rimediato una grave lesione muscolare contro il Bologna.

Tra le possibili occasioni per rivederlo a disposizione c’è la trasferta contro il Sassuolo, in programma martedì 27 ottobre. La data rappresenta comunque un obiettivo e non una certezza, considerando che l’effettiva disponibilità dipenderà dalle risposte fisiche del calciatore.

Per Gattuso, recuperare progressivamente gli indisponibili significherebbe poter gestire con maggiore libertà le scelte di formazione. Il calendario ravvicinato rende infatti particolarmente importante disporre di alternative affidabili in ogni reparto.