Indice di liquidità, Fabiani fa chiarezza: «Leggo tante cose a riguardo: è una norma obsoleta, ma mi chiedo una cosa»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sull’indice di liquidità: «Norma obsoleta, ma non capisco una cosa»

Il Ds Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto ai canali ufficiali biancocelesti per parlare dell’indice di liquidità. Di seguito le sue parole.

INFINE L’INDICE DI LIQUIDITA’– «Si dice che la Lazio non può fare mercato per l’indice di liquidità. Si pensa che l’indice di liquidità non faccia pagare gli stipendi, ma noi li paghiamo in modo puntuale. Comunque la trovo una norma obsoleta, che non ha ragione di esistere. Tra l’altro, leggendo ciò che si scrive in giro e io non lo prendo per oro colato, dovrei chiedermi perché viene applicata solo per alcune società e per altre no. E allora lì ti devi difendere. Come? Spiegando che il calcio si può fare anche senza sperperare denaro. Come si fa a fare prezzo in rapporto alla qualità del calciatore? Nel calcio è bravo chi ci rimette di meno, chi ha idee e intuizioni»