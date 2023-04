Incidente Immobile, la nota dell’Agenzia per la mobilità: i dettagli

Arrivano ulteriori sviluppi riguardo l’incidente che ha visto coinvolto il capitano biancoceleste

Si indaga ancora sugli sviluppi dell’incidente stradale che ha visto coinvolto Ciro Immobile ed un tram nella giornata di domenica. L’Agenzia per la mobilità ha rilasciato una nota ufficiale per mettere chiarezza sulla posizione del tranviere nei confronti dell’attaccante della Lazio, come riportato dall’ ANSA.

COMUNICATO – «Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale»