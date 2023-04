Incidente Immobile, il capitano biancoceleste ancora al Gemelli. Le ultime. Il motivo non riguarda le condizioni fisiche del centravanti

Come riporta La Repubblica il capitano della Lazio, Ciro Immobile, non è uscito stamattina dal Gemelli come concordato ieri coi medici.

Il motivo però non riguarda le condizioni fisiche dell’attaccante, che sta bene, ma è per la figlia Michela, con lui in macchina nel momento del violente incidente col tram. La bambina doveva rimanere un’altra giornata in osservazione in ospedale, quindi il capitano capitolino per non lasciarla sola ha rimandato il suo rientro a casa, mentre l’altra figlia Giorgia è stata già dimessa dall’ospedale Bambino Gesù.