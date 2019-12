Incidente Anguillara, la ragazza grave gioca nella Lazio

Nella notte di sabato, la 21enne Martina Oro ha perso la vita per un incidente. L’amica in grave condizioni gioca con la Lazio a 5

Si è registrato nei pressi di Anguillara Sabazia, il grave incidente stradale che è costato la vita alla giovane Martina Oro.

La ragazza, accompagnata da un’amica, stava rientrando a casa dopo una serata in un pub di Bracciano: dopo un sorpasso, pare che la macchina abbia sbandato e sia finita contro un albero, provocando l’incidente fatale. La passeggera fortunatamente non è morta, ma è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, come riporta RomaToday. Le due andavano in classe insieme ed erano appassionate di calcio a 5: Martina era tifosissima della Roma, mentre l’amica, di cui si sanno solo le iniziali, è un buon prospetto della Lazio Femminile, dove ha giocato lo scorso anno in attacco. Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio, soprattutto sui social.

