Impallomeni: «Tare ds del Napoli? Se lo dice Fedele vuol dire che sa qualcosa»

Impallomeni, ai microfoni di TMW il giornalista commenta l’indiscrezione che vedrebbe Tare prossimo ds dei campioni d’Italia

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Impallomeni, il quale commenta la voce riguardante il futuro di Igli Tare, il quale è stato accostato al Napoli come eventuale erede di Giuntoli

PAROLE – Ci può stare tutto. Se lo dice Fedele, vuol dire che sa qualcosa. ADL c’ha provato con Luis Enrique e ora è in difficoltà. Non sarà facile per chi arriverà dopo Spalletti. De Laurentiis è comunque una garanzia per Napoli. Ha portato il Napoli dalla C alla A e poi in Champions e allo Scudetto. Dispiace per Spalletti ma la vita va avanti.

Per me ha fatto bene comunque ad andare via, non c’erano più le basi e l’atmosfera ideale per continuare. Ci sarà da rifare un lavoro a Napoli ma non da rifondare. Con un ds esperto, anche partissero nomi importanti, il Napoli potrebbe andare avanti bene. Di sicuro sarà dura riconfermarsi a questo livello