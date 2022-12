Impallomeni: «Se Milinkovic andrà via dalla Lazio sarà per andare all’estero»

Stefano Impallomeni, ospite sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del futuro di Milinkovic: ecco le sue parole

Il caso che ha travolto la Juventus non dà certezze neppure per il calciomercato e se prima tutto sembrava pronto per l’assalto a Milinkovic, adesso le cose si complicano. Per il serbo, inoltre, sembra essersi inserito il Real Madrid, da sempre meta preferita dal giocatore. Per i microfoni di TMW Radio, è Stefano Impallomeni a fare chiarezza:

«Se va via dalla Lazio, lo vedo all’estero. Il Real potrebbe essere un club interessato, dove potrebbe starci bene. Lo vedrei bene in Spagna».