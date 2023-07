Impallomeni: «Se Lotito dice che non vende Immobile…». Ecco cosa ha dichiarato il giornalista ed ex giocatore

Ospite di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di vari temi tra cui il caso di Immobile all’Arabia e delle parole del presidente della Lazio:

PAROLE– «Se Lotito dice che non vende Immobile…lui fuori dalla Lazio, in questo momento, sarebbe un grande colpo per la Lazio. Io non ci credo. Bisogna far riferimento alle parole del presidente. Per il resto mercato incerto».