Impallomeni: «Sarri come manager? Vi dico la mia...»

L’ex calciatore ha espresso la sua opinione su un eventuale ruolo di Maurizio Sarri come manager

Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato di come vedrebbe Maurizio Sarri in un possibile ruolo di manager alla Lazio.

LE PAROLE- «Sarri manager? Certo. Dovresti avere il coraggio di eliminare la figura del direttore sportivo. In Inghilterra succede così in alcuni casi. Sarri non credo possa fare questo ruolo, ma perché lo rifiuterebbe lui. Mourinho è uno che lo sa già fare».