Impallomeni: «Luis Alberto? Se lo cedi devi prenderne uno di pari livello»

Stefano Impallomeni ha parlato così del futuro di Luis Alberto ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sarri-Luis Alberto? A me stupisce che si sia arrivati ora in questa situazione. Io dico che si dovrebbe trovare una via di mezzo e rimandare tutto a giugno. Si deve conciliare l’interesse personale del giocatore e Sarri deve essere intelligente a collocarlo per il bene della Lazio. Se lo cedi oggi o prendi uno dello stesso livello, altrimenti se non fai risultati è un boomerang mediatico».