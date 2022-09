Impallomeni: «La Lazio si esalta negli scontri diretti e Immobile...»

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sfida di domani sera tra Lazio e Napoli. Le sue dichiarazioni

VOTO PIU ALTO DEL MERCATO – «Roma, Juventus e Inter per quanto riguarda l’instant team, Napoli, Milan e Lazio per i colpi in prospettiva. Tutte si sono rinforzate, a modo loro. Il podio singolo invece vede come colpi Dybala, Lukaku e Di Maria».

LAZIO-NAPOLI – «Sarà una bella partita, però il Napoli deve stare molto attento. Vedo una Lazio che negli scontri diretti si potrebbe esaltare. Lo scorso anno Fabian Ruiz salvò un Napoli che non meritava di vincere, Sarri se lo ricorda. E poi attenzione alla serata di Immobile. Sarà un bello stress test per la difesa del Napoli. Se fossi in Sarri comincerei con una squadra solida. Non faranno calcoli entrambe, il Napoli ha una panchina più lunga ma la Lazio ha gli uomini migliori. Milinkovic è in un grande stato di forma»