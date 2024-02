Impallomeni: «La Lazio ha dominato nel primo tempo, poi è scoppiata» Le parole dell’ex giocatore sul match col Bologna

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha commentato la sfida tra Lazio e Bologna:

«L’Atalanta ora avrà un calendario tosto, mentre il Bologna un calendario agevole. Giù il cappello di fronte a un Bologna solido, messo su con raziocinio, ma nel primo tempo con la Lazio è stato dominato da una squadra stanca e ha usufruito dal jolly clamoroso della Lazio. Pensavo fosse un Bologna da metà classifica. La Lazio è scoppiata e non aveva alternative. L’Atalanta? Mai visto una squadra così, creare 25 occasioni in 90′ contro il Sassuolo. Ha fatto tanti errori ma è stato un uragano. Se gioca così non solo arriva quarta ma può fare qualcosa di più»