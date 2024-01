Impallomeni: «Kamada? Aspetterei prima di bollarlo come flop. Vi spiego il perché». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha fatto il punto della situazione sul caso Kamada alla Lazio.

PAROLE– «Per me è un buon giocatore, sembra un pesce fuor d’acqua ma ne abbiamo visti tanti così all’inizio. La Lazio ha l’obbligo di aspettare, è un calciatore particolare con Sarri che deve dargli una mano. Aspetterei prima di bollarlo come flop. E’ uno che può dare un senso in fase di transizione, è uno che non va sottovalutato e magari può essere la sorpresa del girone di ritorno».